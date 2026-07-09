Конституционный суд Молдовы лишил Гагаузию права самостоятельно организовывать выборы

Конституционный суд Молдовы объявил, что Народное собрание автономного региона Гагаузия, согласно Конституции, не может обладать полномочиями по формированию местного выборного органа и утверждению руководителей территориальных подразделений полиции, Службы информации и безопасности и Управления юстиции Гагаузии.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

9 июля КС Молдовы принял решение по запросу Минюста и признал неконституционными права Народного собрания Гагаузии на утверждение выборного органа автономии и участие в утверждении руководителей территориальных подразделений полиции, Службы информации и безопасности и Управления юстиции Гагаузии.

Согласно действующему законодательству, в Гагаузии существует местный выборный орган, занимающийся организацией выборов башкана (главы региона) и Народного собрания. Во время общенациональных выборов этот орган выполняет функцию избирательного совета второго уровня. Его утверждает Народное собрание.

На центральном уровне считают, что таким образом в Молдове создается параллельная избирательная система. В то же время в Комрате считают, что это законное право автономии, закрепленное законом об особом правовом статусе Гагаузии.

Также действующее законодательство предусматривает, что руководителей вышеупомянутых территориальных подразделений Кишинева утверждает по предложению Народного собрания и башкана. Минюст Молдовы поставил под сомнение конституционность этого, указывая, что вопросы безопасности и общественного порядка – суверенное право государства, поэтому формирование руководства территориальных подразделений должно регулироваться исключительно центральной властью, чтобы в такой чувствительной сфере не возникало двойного подчинения.

Именно с этим было связано обращение в Конституционный суд.

Параллельно в Народном собрании Гагаузии обратились к Конституционному суду с просьбой проверить конституционность положений Кодекса о выборах в Молдове, где выборный орган автономии назван Центральным избирательным советом (в законе об особом правовом статусе – Центральной избирательной комиссией). Этот запрос Конституционный суд отклонил.

После оглашения решения КС 9 июля спикер Народного собрания Гагаузии выразил категорическое несогласие с ним и выступил с требованием отставки председателя КС Домники Маноле, поскольку суд "вытер ноги об конституцию".

Кризис вокруг выборов в Гагаузии длится уже более года. Срок полномочий нынешней Народной ассамблеи истек еще в ноябре 2025 года, но организовать новые выборы не удалось – из-за расхождений между местным и национальным избирательным законодательством.

В июне представители пророссийских Партии социалистов и Партии коммунистов в Молдове обратились в Венецианскую комиссию из-за продолжающегося спора вокруг организации выборов в Гагаузии.

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