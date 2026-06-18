У Додона поскаржились "Венеційці" через ситуацію з виборами у Гагаузії

Представники Партії соціалістів та Партії комуністів у Молдові звернулися до Венеційської комісії через триваючу суперечку довкола організації виборів в автономному регіоні Гагаузія.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

18 червня у лавах соціалістів і комуністів заявили, що звернулися до Венеційської комісії з проханням "дати об’єктивну оцінку" кризі у Гагаузії.

"Зараз можна спостерігати цілковитий інституційний "глухий кут" в автономії… Криза, створена у Гагаузії, не може тривати вічно. Врешті її слід подолати шляхом політичного діалогу", – заявив депутат від "соціалістів" Григорій Новак.

За його словами, Венеційській комісії передали інформацію про останні рішення Мін’юсту Молдови, звернення до Конституційного суду стосовно конституційності положень закону, що стосуються виборів в автономії, про позицію Народних зборів Гагаузії.

Перед цим у березні група опозиційних депутатів на чолі з лідером соціалістів Ігорем Додоном надіслали листа європейським та міжнародним організаціям, де звинувачували Кишинів у "тиску" на автономний регіон і просили підтримки "для відновлення діалогу".

Раніше Апеляційна палата молдовського Кагула призупинила рішення Народних зборів Гагаузії про проведення місцевих виборів 21 червня.

Криза навколо виборів у Гагаузії триває вже понад рік. Термін повноважень нинішньої Народної асамблеї закінчився, але нові вибори організувати не вдалося.

Детальніше на цю тему – у статті Що таке Гагаузія у Молдові, як Росія змогла її "окупувати" та що варто робити Україні.