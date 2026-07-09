Мадяр показав пістолет, який йому подарував Ердоган

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр показав пістолет, який йому подарував президент Туреччини Реджеп Ердоган.

Про це він написав у Facebook, передає "Європейська правда".

Ердоган подарував Мадяру пістолет Magnum на саміті НАТО, який цьогоріч приймала Анкара. Угорський прем’єр назвав такий подарунок "незвичайним".

До пістолета йшли також патрони, а також на ньому вигравіюване ім’я угорського прем’єр-міністра.

Фото: Facebook

Також писали, що Ердоган подарував вогнепальну зброю високопосадовцям ЄС, які відвідали саміт НАТО, – главі Євроради Антоніу Кошті та президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн.

Інші європейські лідери, зокрема прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, який йде у відставку, та глава уряду Нідерландів Роб Єттен, публічно заявили, що залишать свої пістолети в Туреччині для списання, перш ніж їх везти додому.

Раніше турецький президент Реджеп Таїп Ердоган закликав ЄС включити Туреччину до європейських ініціатив у сфері оборони та безпеки.

Ердоган також заявляв, що майбутня архітектура Європи залишиться неповною без Туреччини.