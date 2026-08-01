Сибига об адской ночи в Киеве: срочно нужны дополнительные системы ПВО и перехватчики

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Россия этой ночью устроила настоящий ад в Киеве, и подчеркнул необходимость срочного укрепления украинской ПВО.

Об этом глава МИД написал в соцсети X, сообщает "Европейская правда".

"Адская ночь в Киеве. В результате жестокой атаки России, в ходе которой было выпущено три десятка баллистических ракет, погибло не менее 9 человек, а 23 получили ранения. Это уже второй такой масштабный удар всего за два дня", – заявил министр.

Не сумев достичь своих целей на поле боя, Россия усиливает воздушные атаки и террор против гражданского населения, добавил Сибига.

"Украина срочно нуждается в дополнительных системах противовоздушной и противоракетной обороны, а также в перехватчиках. Скорость принятия решений и поставок имеет решающее значение. Каждое решение, укрепляющее оборону украинского неба, спасает человеческие жизни, тогда как каждая задержка приводит к гибели людей и военным преступлениям", – подчеркнул Сибига.

В результате вражеских ракетных ударов по Киеву в ночь на 1 августа погибло не менее 9 человек.

Из-за вражеской атаки в Киевской области горело промышленное предприятие.