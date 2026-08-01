Посольство Литвы повреждено в результате российского обстрела Киева

В ходе ночной российской атаки на Киев было повреждено посольство Литвы – Вильнюс вызовет "на ковёр" представителя РФ.

Об этом сообщил глава МИД Литвы Кястутис Будрис, пишет "Европейская правда".

Ракеты попали всего в нескольких метрах от посольства, отметил дипломат.

"К счастью, наши сотрудники не пострадали. Сегодня МИД Литвы вызовет представителя России в Вильнюсе", – написал Будрис.

During last night’s russian attacks on Kyiv, Lithuania’s Embassy was also damaged. Missiles struck just meters from the Embassy. Fortunately, our staff did not suffer. Today, Lithuanian MFA will summon the russia’s representative in Vilnius.



Russia’s campaign of terror against… pic.twitter.com/D8Kww8a1dG – Kęstutis Budrys (@BudrysKestutis) August 1, 2026

По словам главы МИД Литвы, нет никаких признаков реальной готовности России прекратить кампанию террора против Украины.

"Ответ очевиден: усилить давление на Россию с помощью более жестких санкций и активизировать поддержку Украины", – написал Будрис.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в ночь на 1 августа из-за дефицита ракет для комплексов Patriot украинским воздушным силам удалось сбить лишь 1 из 27 российских баллистических ракет, и призвал партнеров предоставить средства для противодействия баллистическим ракетам.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Россия этой ночью устроила настоящий ад в Киеве, и подчеркнул необходимость срочного укрепления украинской ПВО.