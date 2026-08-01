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Посольство Литвы повреждено в результате российского обстрела Киева

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Новости — Суббота, 1 августа 2026, 10:25 — Кристина Бондарева

В ходе ночной российской атаки на Киев было повреждено посольство Литвы – Вильнюс вызовет "на ковёр" представителя РФ.

Об этом сообщил глава МИД Литвы Кястутис Будрис, пишет "Европейская правда".

Ракеты попали всего в нескольких метрах от посольства, отметил дипломат.

"К счастью, наши сотрудники не пострадали. Сегодня МИД Литвы вызовет представителя России в Вильнюсе", – написал Будрис.

По словам главы МИД Литвы, нет никаких признаков реальной готовности России прекратить кампанию террора против Украины.

"Ответ очевиден: усилить давление на Россию с помощью более жестких санкций и активизировать поддержку Украины", – написал Будрис.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в ночь на 1 августа из-за дефицита ракет для комплексов Patriot украинским воздушным силам удалось сбить лишь 1 из 27 российских баллистических ракет, и призвал партнеров предоставить средства для противодействия баллистическим ракетам.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Россия этой ночью устроила настоящий ад в Киеве, и подчеркнул необходимость срочного укрепления украинской ПВО.

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