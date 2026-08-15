Мільйони британців отримали екстрене попередження через ризик пожеж

Мільйони людей в Англії та Уельсі отримали екстрене повідомлення на телефони через високий ризик лісових пожеж ввечері 14 серпня.

Про це пише The Guardian, передає "Європейська правда".

Як зазначається, близько 19:00 на мобільних пристроях пролунав сиреноподібний сигнал із попередженням про серйозну загрозу виникнення пожеж.

У Британії заявили, що наразі це було наймасштабніше використання системи екстреного оповіщення у країні.

Уряд закликав громадян не розпалювати мангали та багаття, не запускати феєрверки й не робити нічого, що може спричинити займання, доки рівень пожежної небезпеки залишається високим.

Влада також закликала негайно телефонувати за номером 999, якщо люди помітять пожежу.

Згідно з даними Національної ради керівників пожежних служб Великої Британії, кількість лісових пожеж, які охопили країну цього року, досягла рекордного рівня – 2 025 випадків.

А прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем оголосив про виділення 65 млн фунтів (близько $85,5 млн) на подолання руйнівної посухи, яка охопила країну.