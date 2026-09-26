У Румунії виявили фрагмент дрона на узбережжі

У суботу вранці на пляжі в містечку Аджиджа було знайдено фрагмент дрона.

Про це повідомляє Digi24, інформує "Європейська правда".

Як зазначено, про цю знахідку повідомили відповідні органи для проведення розслідування. Експерти встановлять його походження.

Протягом останніх місяців на румунському узбережжі було винесено на берег низку фрагментів дронів.

У більшості випадків вони не становили небезпеки, але наприкінці серпня на пляж у місті Олімп потрапив такий фрагмент, який містив вибуховий заряд. Тоді пляж було евакуйовано, а фрагмент безпечно підірвано на березі моря.

Повідомляли, що у ніч проти 26 вересня Румунія підіймала винищувачі через повітряну ціль поблизу кордону країни.