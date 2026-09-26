Міністр оборони Латвії поїхав до США: говорити про війну РФ проти України

З 26 до 30 вересня міністр оборони Латвії Райвіс Мелніс перебуватиме з робочим візитом у Вашингтоні, де обговорить із представниками США актуальні питання безпеки та оборони.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Під час візиту міністр відвідає Пентагон, де зустрінеться із заступником міністра оборони США з політичних питань Елбріджем Колбі. Під час зустрічі обговорюватимуться поточна ситуація у сфері безпеки, загрози, які створює Росія, та її агресія проти України.

Також Мелніс відвідає Сенат США, де зустрінеться з членами комітету з питань збройних сил Майком Раундсом і Тедом Баддом.

У міністра також запланована зустріч із співзасновником і генеральним директором компанії оборонних технологій "Palantir Technologies" Алексом Карпом, щоб обговорити можливості потенційної співпраці.

Як зазначили в Міноборони, США є давнім стратегічним партнером і союзником Латвії, який відіграє важливу роль у зміцненні її безпеки. Відносини двох країн ґрунтуються на спільних цінностях та єдиному розумінні демократії.

Нагадаємо, представники спецслужб Чехії, Латвії та Швеції очікують посилення російських диверсій у Європі, при цьому по-різному оцінюючи ймовірність вторгнення до країн НАТО.

Крім того, прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що розвіддані свідчать про російські "плани гібридних ударів" проти країн, які підтримують Україну.