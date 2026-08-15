Миллионы британцев получили экстренное предупреждение в связи с риском пожаров

Миллионы людей в Англии и Уэльсе получили экстренное уведомление на телефоны в связи с высоким риском лесных пожаров вечером 14 августа.

Об этом пишет The Guardian, передает "Европейская правда".

Как отмечается, около 19:00 на мобильных устройствах прозвучал сиреноподобный сигнал с предупреждением о серьезной угрозе возникновения пожаров.

В Великобритании заявили, что на данный момент это было самое масштабное использование системы экстренного оповещения в стране.

Правительство призвало граждан не разжигать мангалы и костры, не запускать фейерверки и не делать ничего, что может привести к возгоранию, пока уровень пожарной опасности остается высоким.

Власти также призвали немедленно звонить по номеру 999, если люди заметят пожар.

Согласно данным Национального совета руководителей пожарных служб Великобритании, количество лесных пожаров, охвативших страну в этом году, достигло рекордного уровня – 2 025 случаев.

А премьер-министр Великобритании Энди Бернем объявил о выделении 65 млн фунтов (около 85,5 млн долларов) на преодоление разрушительной засухи, охватившей страну.