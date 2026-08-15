ЗМІ: прикордонники заздалегідь попереджали про загрозу напливу мігрантів до Сеути

Іспанські прикордонники за кілька тижнів до масового напливу мігрантів до іспанського анклаву в Африці Сеути попереджали уряд про зростання кількості людей, які намагалися дістатися території морем під впливом закликів у соцмережах.

Про це стало відомо Reuters із публічних та приватних попереджень від профспілок, що представляють прикордонників, пише "Європейська правда".

Наприкінці липня до Сеути намагалися потрапити понад 70 тисяч мігрантів. Як зазначається, причиною різкого зростання спроб перетину кордону стало, зокрема, рішення іспанського суду від 29 червня, яке дозволяло негайно повертати мігрантів, які перетнули фізичний бар’єр, однак не поширювалося на людей, які допливли до Сеути.

Після поширення інформації про це рішення та відео, на яких мігранти успішно діставалися анклаву морем, у соцмережах почали ширитися заклики повторити цей маршрут.

Іспанський уряд пояснив наплив дезінформацією, яку, за його словами, поширювали злочинні угруповання. Водночас агентство ознайомилося щонайменше із шістьма письмовими зверненнями та заявами профспілок прикордонників, які свідчать, що владу попереджали про можливе зростання кількості прибулих ще до масового напливу.

Зокрема 10 липня AUGC попередила про "правову лазівку", яку, на думку профспілки, необхідно було усунути чіткими протоколами. Поліцейська профспілка SUP також закликала збільшити кількість персоналу та виробити послідовну політику щодо міграції.

У листі від 23 липня профспілка звернула увагу на постійне прибуття людей морем і заявила, що звичайна інфраструктура Сеути не розрахована на таке навантаження. Правоохоронці також закликали створити тимчасовий центр прийому мігрантів.

Напередодні група експертів ЄС з питань міграції вирушила до іспанського автономного міста Сеута з метою оцінки ситуації на тлі попереджень про можливий новий наплив мігрантів на цю територію 15 серпня.

Також Європейський Союз разом з компаніями Meta та TikTok домовилися створити спеціальний канал із фахівцями з перевірки фактів для виявлення дезінформації, пов’язаної з міграційною кризою в іспанському автономному місті Сеута.

Це стало відповіддю на побоювання, що дезінформація сприятиме подальшим спробам нелегального перетину кордону Сеути 15 серпня.

Детально про міграційну кризу в Сеуті читайте у статті Подвійна атака на Іспанію: чи втратить Мадрид участь у Шенгені через 50 тисяч мігрантів з Африки