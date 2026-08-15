СМИ: пограничники заранее предупреждали об угрозе наплыва мигрантов в Сеуту

Испанские пограничники за несколько недель до массового наплыва мигрантов в испанский анклав в Африке – Сеуту – предупреждали правительство о росте числа людей, пытавшихся добраться до территории по морю под влиянием призывов в соцсетях.

Об этом стало известно Reuters из открытых и закрытых предупреждений от профсоюзов, представляющих пограничников, пишет "Европейская правда".

В конце июля в Сеуту пытались попасть более 70 тысяч мигрантов. Как отмечается, причиной резкого роста попыток пересечения границы стало, в частности, решение испанского суда от 29 июня, которое позволяло немедленно возвращать мигрантов, пересекших физический барьер, однако не распространялось на людей, доплывших до Сеуты.

После распространения информации об этом решении и видео, на которых мигранты успешно добирались до анклава по морю, в соцсетях начали распространяться призывы повторить этот маршрут.

Испанское правительство объяснило наплыв дезинформацией, которую, по его словам, распространяли преступные группировки. В то же время агентство ознакомилось как минимум с шестью письменными обращениями и заявлениями профсоюзов пограничников, свидетельствующими о том, что власти предупреждали о возможном росте числа прибывших ещё до массового наплыва.

В частности, 10 июля AUGC предупредила о "правовой лазейке", которую, по мнению профсоюза, необходимо было устранить с помощью четких протоколов. Полицейский профсоюз SUP также призвал увеличить численность персонала и выработать последовательную политику в области миграции.

В письме от 23 июля профсоюз обратил внимание на постоянное прибытие людей по морю и заявил, что обычная инфраструктура Сеуты не рассчитана на такую нагрузку. Правоохранители также призвали создать временный центр приема мигрантов.

Накануне группа экспертов ЕС по вопросам миграции отправилась в испанский автономный город Сеута с целью оценки ситуации на фоне предупреждений о возможном новом наплыве мигрантов на эту территорию 15 августа.

Также Европейский Союз совместно с компаниями Meta и TikTok договорились создать специальный канал с участием специалистов по проверке фактов для выявления дезинформации, связанной с миграционным кризисом в испанском автономном городе Сеута.

Это стало ответом на опасения, что дезинформация будет способствовать дальнейшим попыткам нелегального пересечения границы Сеуты 15 августа.

Подробнее о миграционном кризисе в Сеуте читайте в статье Двойная атака на Испанию: потеряет ли Мадрид членство в Шенгенской зоне из-за 50 тысяч мигрантов из Африки