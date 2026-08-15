У Німеччині пожежники беруть під контроль рекордно велику лісову пожежу

Найбільша лісова пожежа, яка коли-небудь фіксувалася у західній німецькій землі Північний Рейн-Вестфалія, поступово береться під контроль.

Про це повідомляє dpa з посиланням на посадових осіб, пише "Європейська правда".

Тим часом близько 1 400 пожежників продовжують боротися з вогнем у Хюртгенському лісі.

"Ніч минула добре", – заявив вранці агентству dpa глава району Дюрен Ральф Нолтен.

Він відзначив значний прогрес у локалізації рекордної пожежі, досягнутий з п’ятниці. За його словами, поточна ситуація не порівнянна з тією, що була напередодні.

"Вчора вранці точилася справжня боротьба, а зараз це вже контрольована робота", – сказав Нолтен.

Підрозділи німецької армії вночі використовували броньовані евакуатори, щоб прокласти в цьому районі ширші протипожежні смуги та запобігти поширенню основного вогнища пожежі на інші території.

Як і в п’ятницю, у суботу кілька пожежних вертольотів мали знову скинути великі обсяги води на полум’я.

Речник округу Інго Латоцкі повідомив dpa, що наразі задіяно три вертольоти, а ще сім очікуються; загалом зараз задіяно 1 400 осіб. Також використовуються поліцейські водомети.

Однак сьогодні вранці стало відомо, що північний вітер посилюється, і поки що незрозуміло, як це вплине на ситуацію.

Як запобіжний захід село Гей залишиться евакуйованим після того, як 2 300 його мешканців було переселено в безпечне місце. Мешканцям низки інших сіл рекомендовано економно витрачати воду.

Гасіння пожежі ускладнюється загрозою вибухів боєприпасів, які досі залишаються закопаними в лісі з часів Другої світової війни.

"Доступ до цього місця дуже ускладнений, і через високу концентрацію боєприпасів ми не можемо відправляти туди окремих пожежників з рюкзаками для гасіння пожеж", – заявив раніше Нолтен, додавши, що деякі боєприпаси вибухнули під впливом високої температури.

Німеччина на початку серпня запровадила надзвичайні заходи для економіки через низький рівень води у річках. Через обміління подекуди вийшли на поверхню так звані "камені голоду".

11 серпня писали, що рівень води в річці Рейн у Німеччині впав до нових мінімумів на тлі тривалої спеки.