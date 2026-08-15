В Германии пожарные берут под контроль рекордно крупный лесной пожар

Крупнейший лесной пожар, когда-либо зафиксированный в западной немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия, постепенно берется под контроль.

Об этом сообщает dpa со ссылкой на официальных лиц, пишет "Европейская правда".

Тем временем около 1 400 пожарных продолжают бороться с огнем в Хюртгенском лесу.

"Ночь прошла хорошо", – заявил утром агентству dpa глава района Дюрен Ральф Нолтен.

Он отметил значительный прогресс в локализации рекордного пожара, достигнутый с пятницы. По его словам, текущая ситуация несопоставима с той, что была накануне.

"Вчера утром шла настоящая борьба, а сейчас это уже контролируемая работа", – сказал Нолтен.

Подразделения немецкой армии ночью использовали бронированные эвакуаторы, чтобы проложить в этом районе более широкие противопожарные полосы и предотвратить распространение основного очага пожара на другие территории.

Как и в пятницу, в субботу несколько пожарных вертолетов должны были вновь сбросить большие объемы воды на пламя.

Пресс-секретарь округа Инго Латоцки сообщил dpa, что в настоящее время задействованы три вертолета, а ещё семь ожидаются; в общей сложности сейчас задействовано 1 400 человек. Также используются полицейские водометы.

Однако сегодня утром стало известно, что северный ветер усиливается, и пока неясно, как это повлияет на ситуацию.

В качестве меры предосторожности деревня Гей останется эвакуированной после того, как 2 300 её жителей были переселены в безопасное место. Жителям ряда других деревень рекомендовано экономно расходовать воду.

Тушение пожара осложняется угрозой взрывов боеприпасов, которые до сих пор остаются закопанными в лесу со времён Второй мировой войны.

"Доступ к этому месту очень затруднен, и из-за высокой концентрации боеприпасов мы не можем отправлять туда отдельных пожарных с рюкзаками для тушения пожаров", – заявил ранее Нолтен, добавив, что некоторые боеприпасы взорвались под воздействием высокой температуры.

В начале августа Германия ввела чрезвычайные меры для экономики из-за низкого уровня воды в реках. Из-за обмеления местами вышли на поверхность так называемые "камни голода".

11 августа сообщалось, что уровень воды в реке Рейн в Германии упал до новых минимумов на фоне продолжительной жары.