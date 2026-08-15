Прем'єр Литви не виключає, що збитий над Латвією дрон міг бути операцією "під чужим прапором"

Прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс заявив, що не можна виключати ймовірність того, що інцидент зі збитим над Латвією дроном був операцією "під чужим прапором".

Заяву очільника литовського уряду наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Водночас Сінкявічюс зазначив, що ясність з’явиться лише після того, як буде з’ясовано, що саме це був за дрон.

"Гадаю, що ця інформація стане відомою. Те, про що ви говорите, не можна виключати, але поки що підтверджень цьому немає", – підкреслив він, відповідаючи на запитання про те, чи була це операція "під чужим прапором".

Нагадаємо, вночі 14 серпня над східними районами Латвії оголошували повітряну тривогу, згодом повідомили про збиття дрона-порушника з винищувача.

NBS планували нейтралізувати безпілотник у той же день ввечері, втім у суботу, 15 серпня, стало відомо, що роботи провели пізніше.

Згодом стало відомо, що дрон збив італійський винищувач, який патрулює небо над Балтією у межах місії НАТО.

У НАТО, коментуючи останні інциденти з дронами у Латвії і Румунії, заявили, що Альянс цілодобово готовий реагувати на загрози.