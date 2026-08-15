Премьер Литвы не исключает, что сбитый над Латвией дрон мог быть операцией "под чужим флагом"

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил, что нельзя исключать вероятность того, что инцидент со сбитым над Латвией дроном был операцией "под чужим флагом".

Заявление главы литовского правительства приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

В то же время Синкявичюс отметил, что ясность появится только после того, как будет выяснено, что именно это был за дрон.

"Думаю, что эта информация станет известной. То, о чем вы говорите, нельзя исключать, но пока подтверждений этому нет", – подчеркнул он, отвечая на вопрос о том, была ли это операция "под чужим флагом".

Напомним, ночью 14 августа над восточными районами Латвии объявили воздушную тревогу, впоследствии сообщили о сбивании дрона-нарушителя истребителем.

NBS планировали нейтрализовать беспилотник в тот же день вечером, однако в субботу, 15 августа, стало известно, что операция была проведена позже.

Впоследствии стало известно, что дрон сбил итальянский истребитель, который патрулирует небо над Балтией в рамках миссии НАТО.

В НАТО, комментируя последние инциденты с дронами в Латвии и Румынии, заявили, что Альянс круглосуточно готов реагировать на угрозы.