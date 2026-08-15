У водоймах на півночі Німеччини поширюються потенційно токсичні водорості

У Балтійському морі та озерах на північному узбережжі Німеччини поширилися потенційно токсичні синьо-зелені водорості, що змусило органи охорони здоров’я опублікувати попередження із проханням уникати місць, де у воді помітні скупчення водоростей.

Про це повідомляє dpa, інформує "Європейська правда".

Супутникові знімки Федерального морського та гідрографічного агентства показують великі скупчення водоростей біля узбережжя між Ростоком і німецьким островом Хіддензее, що простягаються морем аж до данського узбережжя.

Влада землі Мекленбург-Передня Померанія зазначила, що ці водорості, які насправді є ціанобактеріями, можуть виробляти токсини, здатні викликати алергічні реакції.

Контакт з ними також може призвести до подразнення шкіри та слизових оболонок. А якщо проковтнути велику кількість води з такими водоростями, це може викликати нудоту та блювоту.

Через появу синьо-зелених водоростей було введено заборону на купання також на кількох озерах у сусідній землі Шлезвіг-Гольштейн. Очікується, що заборони залишатимуться чинними до середи.

Літня погода створює ідеальні умови для ціанобактерій, яких не видно неозброєним оком, але які стають помітними при великому скупченні, проявляючись у вигляді смуг або зміни кольору води.

Видиме цвітіння водоростей залежить від вітру та погодних умов і може змінитися протягом кількох годин.

Уряд землі не рекомендує купатися, якщо вода стає надто каламутною та брудною, так що неможливо розгледіти ноги нижче колін. У таких випадках маленьким дітям також слід утримуватися від ігор на березі або плескання на мілководді.

Повідомляли також, що у Німеччині рівень води в річці Рейн опустився до нового рекордного мінімуму.

Німеччина на початку серпня запровадила надзвичайні заходи для економіки через низький рівень води у річках. Через обміління подекуди вийшли на поверхню так звані "камені голоду".