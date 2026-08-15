В водоемах на севере Германии распространяются потенциально токсичные водоросли

В Балтийском море и озерах на северном побережье Германии распространились потенциально токсичные сине-зеленые водоросли, что вынудило органы здравоохранения опубликовать предупреждение с просьбой избегать мест, где в воде заметны скопления водорослей.

Об этом сообщает dpa, информирует "Европейская правда".

Спутниковые снимки Федерального морского и гидрографического агентства показывают обширные скопления водорослей у побережья между Ростоком и немецким островом Хиддензее, простирающиеся по морю вплоть до датского побережья.

Власти земли Мекленбург-Передняя Померания отметили, что эти водоросли, которые на самом деле являются цианобактериями, могут вырабатывать токсины, способные вызывать аллергические реакции.

Контакт с ними также может привести к раздражению кожи и слизистых оболочек. А если проглотить большое количество воды с такими водорослями, это может вызвать тошноту и рвоту.

Из-за появления сине-зелёных водорослей был введён запрет на купание также на нескольких озёрах в соседней земле Шлезвиг-Гольштейн. Ожидается, что запреты будут действовать до среды.

Летняя погода создает идеальные условия для цианобактерий, которые не видны невооруженным глазом, но становятся заметными при большом скоплении, проявляясь в виде полос или изменения цвета воды.

Видимое цветение водорослей зависит от ветра и погодных условий и может измениться в течение нескольких часов.

Правительство земли не рекомендует купаться, если вода становится слишком мутной и грязной, так что невозможно разглядеть ноги ниже колен. В таких случаях маленьким детям также следует воздерживаться от игр на берегу или плескания на мелководье.

Сообщалось также, что в Германии уровень воды в реке Рейн опустился до нового рекордного минимума.

Германия в начале августа ввела чрезвычайные меры для экономики из-за низкого уровня воды в реках. Из-за обмеления местами вышли на поверхность так называемые "камни голода".