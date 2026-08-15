У Німеччині рівень води у Рейні опустився до нової рекордно низької позначки

Рівень води в річці Рейн опустився до нового рекордного мінімуму, що призвело до серйозних збоїв у річковому вантажному судноплавстві на тлі тривалої посухи на більшій частині території Німеччини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

За даними агентства з внутрішнього судноплавства WSV, показники гідрометра у вузькій ділянці Кауб неподалік від Кобленца наприкінці п’ятниці опустилися до 6 сантиметрів, а в суботу вранці становили 8 см.

До цього року попереднім рекордно низьким показником, зафіксованим цим датчиком, був рівень у 25 см, зареєстрований у 2018 році.

Датчик показує глибину відносно умовної базової лінії біля берега річки, однак цей показник відображає судноплавну глибину в даній точці, яка приблизно на один метр глибша.

Більша частина вантажів, які раніше перевозилися по Рейну, була перенаправлена на автомобільні та залізничні перевезення, однак ці види транспорту не можуть повністю компенсувати обсяги вантажів, що перевозяться суднами.

З цієї причини компанії почали повідомляти про перебої в постачанні: виробники хімічної продукції, комунальні підприємства та металургійні компанії попереджають про зростання витрат, транспортні затори та скорочення обсягів виробництва.

Німеччина на початку серпня запровадила надзвичайні заходи для економіки через низький рівень води у річках. Через обміління подекуди вийшли на поверхню так звані "камені голоду".