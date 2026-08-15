Греція голосила високий рівень небезпеки лісових пожеж

У неділю Греція залишатиметься в стані підвищеної готовності до лісових пожеж: влада оголосила попередження про пожежну небезпеку 4-ї категорії (дуже високий рівень) для низки регіонів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на eKathimerini.

Попередження "Червоний код" передбачає повну мобілізацію аварійно-рятувального персоналу та техніки, а також зобов’язує місцеві та регіональні органи влади активувати органи координації дій у надзвичайних ситуаціях і підготуватися до можливих лісових пожеж.

Національна метеорологічна служба прогнозує переважно ясне небо, північний вітер силою від 6 до 7 балів за шкалою Бофорта в Егейському морі та місцями сильніший вітер у східній Греції. Очікується, що пізніше в неділю вітер ослабне.

Прогнозується, що температура повітря на більшій частині території країни сягне 32–34 градусів Цельсія, а в окремих районах материкової частини країни та на Додеканезі максимальна температура становитиме 35 градусів. В Аттиці очікувалася температура від 32 до 33 градусів.

Сильні вітри зберігатимуться й у понеділок, особливо в Егейському морі, тоді як температура залишиться майже незмінною. У гірських районах можливі поодинокі дощі та окремі грози.

Влада закликала мешканців та гостей країни дотримуватися обережності та уникати дій, що можуть спричинити лісові пожежі, оскільки спекотні та сухі умови, а також сильні вітри триватимуть.

Згідно з даними Національної ради керівників пожежних служб Великої Британії, кількість лісових пожеж, які охопили країну цього року, досягла рекордного рівня – 2 025 випадків.

Також повідомляли, що площа територій Франції, які цьогоріч постраждали від лісових пожеж, сягнула вже 100 тисяч гектарів.