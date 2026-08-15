Греция объявила высокий уровень опасности лесных пожаров

В воскресенье Греция будет находиться в состоянии повышенной готовности к лесным пожарам: власти объявили предупреждение о пожарной опасности 4-й категории (очень высокий уровень) для ряда регионов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на eKathimerini.

Предупреждение "Красный код" предусматривает полную мобилизацию аварийно-спасательного персонала и техники, а также обязывает местные и региональные органы власти активировать органы координации действий в чрезвычайных ситуациях и подготовиться к возможным лесным пожарам.

Национальная метеорологическая служба прогнозирует преимущественно ясное небо, северный ветер силой от 6 до 7 баллов по шкале Бофорта в Эгейском море и местами более сильный ветер в восточной Греции. Ожидается, что позже в воскресенье ветер ослабнет.

Прогнозируется, что температура воздуха на большей части территории страны достигнет 32–34 градусов по Цельсию, а в отдельных районах материковой части страны и на Додеканесе максимальная температура составит 35 градусов. В Аттике ожидалась температура от 32 до 33 градусов.

Сильные ветры сохранятся и в понедельник, особенно в Эгейском море, тогда как температура останется практически неизменной. В горных районах возможны единичные дожди и отдельные грозы.

Власти призвали жителей и гостей страны соблюдать осторожность и избегать действий, которые могут привести к лесным пожарам, поскольку жаркая и сухая погода, а также сильные ветры сохранятся.

Согласно данным Национального совета руководителей пожарных служб Великобритании, количество лесных пожаров, охвативших страну в этом году, достигло рекордного уровня – 2 025 случаев.

Также сообщалось, что площадь территорий Франции, пострадавших в этом году от лесных пожаров, уже достигла 100 тысяч гектаров.