В горах у Румунії загинув турист

У Румунії в гірському масиві Фегераш внаслідок падіння з великої висоти загинув турист.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Нещасний випадок стався у гірському масиві Фегераш на території жудця (повіту) Арджеш. Чоловік зірвався у прірву з 200-метрової висоти.

Після повідомлення про інцидент на місце відправили медичний гелікоптер та наземну рятувальну команду. Шукати постраждалого довелось у важкодоступній місцевості. Після прибуття допомоги медики констатували смерть.

У поліції повідомили, що загиблий – 55-річний румун з міста Тиргу Муреш у центральній частині країни.

Раніше цього тижня в австрійському Тіролі загинув турист з Німеччини.

Перед тим рятувальники допомагали спуститися вниз туристам з малюками, які не впорались з обраним маршрутом.