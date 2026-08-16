В горах у Румунії загинув турист
У Румунії в гірському масиві Фегераш внаслідок падіння з великої висоти загинув турист.
Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".
Нещасний випадок стався у гірському масиві Фегераш на території жудця (повіту) Арджеш. Чоловік зірвався у прірву з 200-метрової висоти.
Після повідомлення про інцидент на місце відправили медичний гелікоптер та наземну рятувальну команду. Шукати постраждалого довелось у важкодоступній місцевості. Після прибуття допомоги медики констатували смерть.
У поліції повідомили, що загиблий – 55-річний румун з міста Тиргу Муреш у центральній частині країни.
Раніше цього тижня в австрійському Тіролі загинув турист з Німеччини.
Перед тим рятувальники допомагали спуститися вниз туристам з малюками, які не впорались з обраним маршрутом.