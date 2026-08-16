В горах в Румынии погиб турист

В Румынии в горном массиве Фегераш в результате падения с большой высоты погиб турист.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Несчастный случай произошел в горном массиве Фегераш на территории уезда (повета) Арджеш. Мужчина сорвался в пропасть с высоты 200 метров.

После поступления сообщения об инциденте на место направили медицинский вертолёт и наземную спасательную команду. Искать пострадавшего пришлось в труднодоступной местности. После прибытия помощи медики констатировали смерть.

В полиции сообщили, что погибший – 55-летний румын из города Тиргу-Муреш в центральной части страны.

Ранее на этой неделе в австрийском Тироле погиб турист из Германии.

До этого спасатели помогали спуститься вниз туристам с маленькими детьми, которые не справились с выбранным маршрутом.