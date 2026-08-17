Каллас: Евросоюз готовит самый масштабный пакет санкций против РФ

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что в ближайшие месяцы Европейский Союз планирует представить новый пакет санкций против России, который может стать самым масштабным с начала полномасштабного вторжения.

Об этом она рассказала в интервью Die Welt, пишет "Европейская правда".

Каллас заявила, что европейские санкции уже нанесли России значительный ущерб. По её словам, они лишили РФ более 1 триллиона евро.

"К осени я предлагаю самый масштабный пакет санкционных мер с начала войны. После их принятия они сразу увеличат общее количество российских юридических и физических лиц, подпадающих под санкции, на треть. Давление должно усиливаться до тех пор, пока Москва не прекратит свою войну", – подчеркнула глава европейской дипломатии.

Напомним, Совет ЕС 23 июля окончательно утвердил новый пакет санкций против России, который, как отмечается, "нанесет мощный удар по российской энергетике, финансовым услугам и криптовалютам".

Это произошло после того, как отдельные страны по разным причинам заблокировали его принятие, последней из которых была Греция.

Евросоюз в пятницу, 7 августа, утвердил новые санкционные списки в отношении России, что стало ответом на недавние массированные удары по Украине.