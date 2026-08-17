Уряд Іспанії обговорив, що робити з міграційною кризою у Сеуті

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес провів координаційну нараду з питань міграційної кризи в Сеуті, під час якої обговорювалися заходи щодо посилення безпеки в цьому автономному місті, а також надання допомоги мігрантам, що й досі перебувають там після масового напливу наприкінці липня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на EFE.

Окрім Санчеса, у засіданні, що відбулося у форматі відеоконференції, взяли участь перший віцепрем’єр і міністр економіки Карлос Куерпо, міністр закордонних справ Хосе Мануель Альбарес, міністерка оборони Маргарита Роблес, міністри внутрішніх справ Фернандо Гранде-Марласка, територіальної політики Анхель Віктор Торрес, з питань міграції Ельма Сайс та у справах молоді та дитинства Сіра Рего.

Голова уряду та міністри проаналізували різні заходи, що вживаються для подолання кризи у співпраці з автономними інституціями та іншими організаціями.

Вони також розглянули заходи, необхідні для подальшого зміцнення гарантій безпеки та добробуту населення Сеути, а також завдання щодо ідентифікації та надання допомоги іммігрантам, які все ще перебувають у цьому автономному місті.

Вихідними у Сеуті іспанські солдати охороняли супермаркети, поки поліція патрулювала головні вулиці. Зазначається, що у місті було спокійніше, ніж у дні після масштабної спроби перетину кордону 30 липня.

Днями міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес запевнив у готовності Марокко до негайного повернення без жодних умов всіх мігрантів, які нелегально перетнули або бажають перетнути іспанський кордон у Сеуті.

Детально про міграційну кризу в Сеуті читайте у статті Подвійна атака на Іспанію: чи втратить Мадрид участь у Шенгені через 50 тисяч мігрантів з Африки