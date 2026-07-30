Іспанський анклав в Африці попереджає про надзвичайну ситуацію через наплив мігрантів

Іспанський анклав у Північній Африці – Сеута – переживає надзвичайну ситуацію гуманітарного та безпекового характеру після того, як за останній тиждень 1 500 мігрантів дісталися міста, перепливши море з Марокко.

Про це заявив мер Сеути Хуан Хесус Вівас, якого цитує Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Сеута разом із Мелільєю – ще одним іспанським автономним містом, розташованим у Північній Африці, – є єдиним сухопутним кордоном Європейського Союзу з Африкою. Обидва міста періодично стикаються зі сплесками спроб перетину кордону мігрантами, які прагнуть дістатися Європи.

Вівас зазначив, що нещодавній наплив мігрантів перевантажив систему прийому міста, через що сотні мігрантів змушені ночувати просто неба.

"Ми стикаємося з ситуацією абсолютної гуманітарної та соціальної надзвичайної ситуації", – сказав Вівас, додавши, що центри для неповнолітніх без супроводу працюють на 2 400% від своєї пропускної спроможності.

Він охарактеризував ситуацію як національну надзвичайну ситуацію та закликав до "рішучих, рішучих, негайних та скоординованих" дій під єдиним командуванням.

Міністр внутрішніх справ Іспанії Фернандо Гранде-Марласка у п’ятницю відвідає Сеуту, щоб зустрітися з місцевою владою та керівниками служб безпеки.

За словами Віваса, наразі щодня прибуває в середньому близько 300 осіб.

Він попередив, що за такого темпу Сеута може зіткнутися з ситуацією, порівнянною з міграційною кризою травня 2021 року, коли 10 тисяч осіб потрапили до анклаву всього за кілька днів.

Вівас також наголосив на людських втратах під час перетину кордону, зазначивши, що за останні місяці в морі було виявлено 60 тіл, і додав, що посилення міграційного контролю допоможе запобігти подальшим смертям.

Він закликав до змін в імміграційній системі Іспанії, зазначивши, що правові недоліки, виявлені нещодавнім рішенням Верховного суду, мають бути усунені.

На початку цього місяця Верховний суд ухвалив рішення, згідно з яким мігрантів, затриманих у морі під час спроби дістатися до Сеути чи Мелільї, не можна негайно повертати відповідно до спеціального режиму відмови у перетині кордону, що діє в цих анклавах.

Також варто зазначити, що у червні Європейський парламент проголосував за нові міграційні правила, що дозволяють країнам ЄС відправляти мігрантів, яким відмовлено в наданні притулку, до спеціальних центрів у третіх країнах.

Президент Франції Емманюель Макрон раніше виступив проти рішення ЄС створювати "центри повернення" в третіх країнах для мігрантів, яким відмовили в наданні притулку.