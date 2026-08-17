Правительство Испании обсудило, что делать с миграционным кризисом в Сеуте

Премьер-министр Испании Педро Санчес провел координационное совещание по вопросам миграционного кризиса в Сеуте, в ходе которого обсуждались меры по усилению безопасности в этом автономном городе, а также оказание помощи мигрантам, которые до сих пор находятся там после массового наплыва в конце июля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EFE.

Помимо Санчеса, в заседании, прошедшем в формате видеоконференции, приняли участие первый вице-премьер и министр экономики Карлос Куэрпо, министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес, министр обороны Маргарита Роблес, министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка, министр территориальной политики Анхель Виктор Торрес, министр по вопросам миграции Эльма Сайс и министр по делам молодежи и детства Сира Рего.

Глава правительства и министры проанализировали различные меры, принимаемые для преодоления кризиса в сотрудничестве с автономными институтами и другими организациями.

Они также рассмотрели меры, необходимые для дальнейшего укрепления гарантий безопасности и благополучия населения Сеуты, а также задачи по идентификации и оказанию помощи иммигрантам, которые все еще находятся в этом автономном городе.

В выходные в Сеуте испанские солдаты охраняли супермаркеты, пока полиция патрулировала главные улицы. Отмечается, что в городе было спокойнее, чем в дни после масштабной попытки пересечения границы 30 июля.

На днях министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заверил в готовности Марокко к немедленному возвращению без каких-либо условий всех мигрантов, которые нелегально пересекли или желают пересечь испанскую границу в Сеуте.

Подробнее о миграционном кризисе в Сеуте читайте в статье Двойная атака на Испанию: потеряет ли Мадрид членство в Шенгенской зоне из-за 50 тысяч мигрантов из Африки