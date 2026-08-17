У Берліні відреагували на погрози Лаврова партнерам України

Уряд Німеччини відкидає погрози Росії на адресу прихильників України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

Речниця МЗС Німеччини прокоментувала заяву міністра закордонних справ Росії Сергєя Лаврова, зроблену в п’ятницю. Він сказав: "Ми різко посилюємо наші заходи, щоб знищити все, що живить київську військову машину із Заходу. І ми вже це робимо".

"Погрози та заяви на адресу партнерів з ЄС чи НАТО – це не новина", – заявила речниця Міністерства закордонних справ.

"Ми беремо їх до відома, але вони нас не залякають – і ми не відступимо від нашої підтримки України", – додала вона.

Нагадаємо, в італійському місті Коллеферро поблизу Рима на колишньому заводі Simmel Difesa, який нині належить компанії KNDS Ammo Italy, яка виробляє боєприпаси, 13 серпня сталася пожежа, а також пролунав вибух.

Нещодавно у Болгарії на військовому заводі "ЕМКО" у селі Беліца в муніципалітеті Трявна, сталися вибухи. Пожежу на місці вдалося локалізувати, але вогонь знищив склад.