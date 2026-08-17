Правительство Германии отвергает угрозы России в адрес сторонников Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

Пресс-секретарь МИД Германии прокомментировала заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сделанное в пятницу. Он сказал: "Мы резко усиливаем наши меры, чтобы уничтожить всё, что питает киевскую военную машину с Запада. И мы уже это делаем".

"Угрозы и заявления в адрес партнеров из ЕС или НАТО – это не новость", – заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел.

"Мы принимаем их к сведению, но они нас не запугают – и мы не отступим от нашей поддержки Украины", – добавила она.

Напомним, в итальянском городе Коллеферро недалеко от Рима на бывшем заводе Simmel Difesa, который в настоящее время принадлежит компании KNDS Ammo Italy, производящей боеприпасы, 13 августа произошёл пожар, а также раздался взрыв.

Недавно в Болгарии на военном заводе "ЭМКО" в селе Белица в муниципалитете Трявна, произошли взрывы. Пожар на месте удалось локализовать, но огонь уничтожил склад.