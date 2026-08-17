У Хорватії за підозрою у серії підпалів затримали громадянку Польщі

Хорватська поліція затримала чотирьох людей, яких підозрюють у навмисному підпалі в десяти місцях, серед затриманих – 33-річна громадянка Польщі та троє громадян Хорватії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Onet.

Підозрюваних затримали в суботу після 20:00. Вони пересувалися автомобілем із місцевими номерними знаками.

За даними слідства, займання сталися в десяти населених пунктах, зокрема, у Задарі. Для боротьби з пожежами залучали як наземні, так і авіаційні підрозділи рятувальних служб.

Підпали могли призвести до масштабніших пожеж і становити небезпеку для мешканців регіону.

Ключовим для затримання стало повідомлення від очевидців, які помітили спробу підпалити траву біля дороги неподалік від Бенковаца. Вони самостійно загасили вогонь, запам'ятали номерні знаки та тип автомобіля і передали інформацію поліції.

Це дозволило правоохоронцям оперативно встановити місце перебування підозрюваних і затримати їх.

Справу розслідують, зокрема, за участю хорватського Управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю (USKOK). Поліція зазначає, що розслідування триває.

Також розслідування ведеться за підозрою у тероризмі, оскільки у затриманих було виявлено зброю та боєприпаси.

Нагадаємо, минулого тижня у Хорватії гасили масштабну лісову пожежу неподалік Спліта.

У Греції від початку року здійснили понад 300 арештів у зв’язку з підпалами, що у підсумку призвели до серйозних пожеж.