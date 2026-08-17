В Хорватии по подозрению в серии поджогов задержали гражданку Польши

Хорватская полиция задержала четырех человек, подозреваемых в умышленном поджоге в десяти населенных пунктах; среди задержанных – 33-летняя гражданка Польши и трое граждан Хорватии.

[ИСТОЧНИК]Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Onet.

Подозреваемых задержали в субботу после 20:00. Они передвигались на автомобиле с местными номерными знаками.

По данным следствия, возгорания произошли в десяти населенных пунктах, в частности, в Задаре. Для борьбы с пожарами привлекались как наземные, так и авиационные подразделения спасательных служб.

Поджоги могли привести к более масштабным пожарам и представлять опасность для жителей региона.

Ключевым для задержания стало сообщение очевидцев, которые заметили попытку поджечь траву у дороги недалеко от Бенковаца. Они самостоятельно потушили огонь, запомнили номерные знаки и тип автомобиля и передали информацию полиции.

Это позволило правоохранителям оперативно установить местонахождение подозреваемых и задержать их.

Дело расследуется, в частности, при участии хорватского Управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (USKOK). Полиция отмечает, что расследование продолжается.

Также ведется расследование по подозрению в терроризме, поскольку у задержанных было обнаружено оружие и боеприпасы.

Напомним, на прошлой неделе в Хорватии тушили масштабный лесной пожар недалеко от Сплита.

В Греции с начала года провели более 300 арестов в связи с поджогами, которые в итоге привели к серьезным пожарам.