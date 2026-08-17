У Греції здійснили понад 300 арештів за підозрою у підпалах, що спричинили пожежі

У Греції від початку року здійснили понад 300 арештів у зв’язку з підпалами, що у підсумку призвели до серйозних пожеж.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує агентство АР.

Пожежна служба повідомила, що у північному місті Кавала затримано 80-річного чоловіка за підозрою у підпалі. Вважають, що він навмисно підпалив суху рослинність.

За даними служби, це затримання стало одним із 302, пов’язаних із пожежами, що відбулися в Греції з 1 січня. Серед них 31 затримання відбулось за умисний підпал та 271 – за недбалість, що спричинила виникнення пожеж.

Зазначається, що у понеділок в інших регіонах спалахнули нові лісові пожежі. Десятки пожежників разом із двома літаками для скидання води та двома вертольотами поспішили на допомогу для гасіння пожежі у Спаті – район на схід від Афін, де розташований головний міжнародний аеропорт. Пожежу вдалося локалізувати за 30 хвилин.

За повідомленням, слідчі пожежної служби оглянули місце події на острові Саламін, де в неділю внаслідок стрімкого поширення лісової пожежі загинули двоє людей, ще дев’ятеро отримали поранення. Острів розташований безпосередньо на захід від грецької столиці.

Нагадаємо, 15 серпня Греція оголосила високий рівень небезпеки лісових пожеж.