Глава МЗС Німеччини: чи будуть подальші зустрічі з Росією, залежить від неї

Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль після переговорів з міністром закордонних справ Росії Сергеєм Лавровим у Нью-Йорку допустив можливість подальших зустрічей з РФ, якщо з її боку буде конструктив і готовністю зупинити війну.

Про це, як пише "Європейська правда", Вадефуль сказав в інтерв’ю ZDF.

У відповідь на питання, чи була зустріч з Лавровим у США одноразовою подією, чи можливі подальші переговори, Вадефуль сказав, що "це, по суті, залежить від Росії".

"Якщо Росія готова до конструктивного діалогу і, насамперед, якщо Росія готова припинити свою війну проти України, то, безсумнівно, можна буде вести переговори", – заявив глава МЗС Німеччини.

Саме тому, додав міністр, для нього було важливо ще раз чітко заявити Лаврову, що "ми всі разом стоїмо на боці України".

"Ми готові до переговорів, але Росія має припинити цю агресію", – сказав Вадефуль.

Вадефуль також пояснив, що провів зустріч з Лавровим, щоб заявити йому про неприйнятність ескалації, та щоб не залишати перемовини з РФ тільки США.

Зустріч глав МЗС Німеччини та РФ у Нью-Йорку стала першою з 2022 року. З того часу представники урядів Німеччини та Росії, хоч і брали участь у різних міжнародних зустрічах, проте прямих переговорів на рівні міністрів закордонних справ не відбувалося.

Повідомляли, що 23 вересня державний секретар США Марко Рубіо зустрівся з Лавровим у Нью-Йорку.