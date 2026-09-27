Десятки тисяч людей протестували у Німеччині проти урядових реформ

Близько 175 тисяч людей у 15 містах Німеччини вийшли в суботу, 26 вересня, на демонстрації проти анонсованих урядом реформ соціальної системи.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

За оцінками поліції, в Нюрнберзі на протест вийшли від 20 до 25 тисяч учасників. В Ессені – 12 тисяч людей, у Франкфурті-на-Майні – 15 тисяч, у Штутгарті – 16 тисяч, а в Берліні – 5500.

Багатотисячні мітинги також відбулися в Ганновері, Гамбурзі, Кілі, Ростоку, Магдебурзі, Лейпцигу, Ерфурті та Саарбрюкені.

Організатори акції – Об'єднання німецьких профспілок (DGB) – заявило про близько 175 тисяч учасників протестів.

Демонстрації пройшли на тлі побоювань щодо можливих масових скорочень працівників у німецькій промисловості, а також запеклих суперечок про реформи пенсійної системи.

Виступаючи на мітингу в Ессені, очільниця DGB Ясмін Фахімі розкритикувала плани урядової коаліції і заявила, що профспілки "не дозволять відібрати те, що роками створювалося у галузі соціальної політики".

Вона окремо вказала на пропозицію федерального уряду послабити норми німецького трудового права про восьмигодинний робочий день, а також можливе скасування дострокового виходу на пенсію без скорочення пенсійних виплат. За словами Фахімі, влада Німеччини "приділяє занадто мало уваги зростанню економіки й промисловій політиці й занадто багато – скороченню соціальних видатків".

Керівник профспілки Ver.di Франк Вернеке також звинуватив урядову коаліцію в "атаці на трудові права і соціальну державу".

Уряд Німеччини аргументує, що реформи необхідні для зміцнення стабільності бюджету на тлі старіння населення і зростання соціальних видатків.

Нагадаємо, після серії провалів своєї партії ХДС на вересневих виборах у землях канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пообіцяв продовжити курс реформ.

Нагадаємо, на виборах до ландтагу у Мекленбурзі-Передній Померанії 20 вересня партія канцлера Німеччини Фрідріха Мерца ХДС вперше не подолала п’ятивідсотковий бар’єр та залишилася без представництва в земельному парламенті.

Більше читайте у статті: Покарання для Мерца: чи запустять нові поразки на виборах зміну влади у Німеччині.