У Литві хочуть повернути силовикам право робити попереджувальні постріли

Міністерство внутрішніх справ Литви пропонує поновити право поліцейських та інших співробітників правоохоронних органів робити попереджувальні постріли та послабити деякі обмеження щодо випадків застосування вогнепальної зброї.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Згідно з чинними правилами, співробітник може застосувати вогнепальну зброю лише у разі неминучої небезпеки та неминучої необхідності. Міністерство внутрішніх справ прагне скасувати ці конкретні вимоги.

Міністр внутрішніх справ Мартінас Кателінас зазначив, що чинне формулювання надто покладається на суб’єктивні оцінки, які співробітнику може бути складно зробити в ситуації, що швидко розвивається.

"Якщо держава вимагає від поліцейського виконувати свої обов’язки, а у нього є від 1 до 10 секунд на прийняття рішення, чи може він оцінити, чи існує неминуча небезпека?" – запитав Кателінас.

Він наголосив, що згідно з пропонованими правилами вогнепальна зброя залишатиметься крайнім засобом.

Міністерство також прагне відновити можливість пострілу в повітря як додаткового засобу деескалації ситуації. Нині у правоохоронців є лише можливість зробити усне попередження, якщо ситуація загострюється.

Право робити попереджувальні постріли було скасоване в Литві близько десяти років тому.

Ці пропозиції викликали скептицизм з боку профспілок поліцейських, які заявляють, що з ними не проводилися консультації під час їх підготовки, і ставлять під сумнів доцільність повернення попереджувальних пострілів.

Дебати щодо застосування вогнепальної зброї загострилися цього літа після того, як група нелегальних мігрантів напала на прикордонників. Згідно з пропозиціями міністерства, прикордонники отримають більшу свободу дій у застосуванні вогнепальної зброї проти засобів, що використовуються мігрантами для перетину кордону. Офіцерам, які відкривають вогонь по підозрюваному, буде гарантовано юридичну та психологічну допомогу.

Проте профспілки поліції заявляють, що самі лише зміни до правил застосування вогнепальної зброї не вирішать їхніх проблем.

Повідомляється, що під час конфлікту на кордоні у липні була зроблена спроба затягнути одного з прикордонників на білоруську сторону, проте тому вдалося вирватися.

Це призвело до відставки глави Державної прикордонної служби Литви.