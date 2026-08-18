Россия угрожает Великобритании "последствиями" из-за поставок дронов Украине

Россия обвинила Великобританию в "намеренном стремлении к эскалации" после того, как СМИ сообщили, что беспилотники британского производства якобы использовались при нанесении ударов по целям на территории РФ.

Об этом заявило посольство РФ в Великобритании, пишет "Европейская правда".

В посольстве РФ заявили, что сообщения об использовании Украиной британских беспилотников для нанесения ударов по российской территории "подтверждают, что Лондон сознательно идет на эскалацию украинского кризиса, при этом лицемерно заявляя о стремлении к миру".

"Действия Лондона неизбежно будут иметь последствия, за которые ему придется отвечать. Чем глубже его вовлечение в конфликт и чем больше его поддержка террористической машины Киева, тем выше цену он за это заплатит", – добавили в заявлении.

В ответ представитель британского Министерства обороны заявил в комментарии для BBC, что Великобритания стоит "плечом к плечу" с Украиной.

"Россия не должна иметь никаких сомнений в решимости этого правительства противостоять российской агрессии – как в Украине, так и против Великобритании и наших союзников", – подчеркнул он.

По его словам, Великобритания "обязалась предоставлять Украине оборудование, необходимое для защиты от незаконного вторжения Путина".

Ранее BBC стало известно, что впервые дроны британского производства использовались для нанесения ударов по целям на территории России. Речь шла о дронах, которые якобы использовались для масштабных ударов по военным и промышленным объектам, в частности по нефтеперерабатывающим заводам и складам интернет-магазина Wildberries.

В конце июля президент Владимир Зеленский и новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем провели первую встречу на авианосце, стоящем на британской базе ВМС в Портсмуте.

Тогда Зеленский объявил, что Лондон передаст Украине технологию для защиты украинских беспилотников.

В начале августа Министерство иностранных дел Великобритании объявило о расширении санкций против России: в черный список добавили ещё 19 субъектов.