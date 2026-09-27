У Молдові знайшли уламки безпілотника

Увечері 26 вересня молдовські прикордонники виявили уламки безпілотного літального апарата за межами села Волінтірі, що у Штефан-Водському районі.

Про це повідомили в Прикордонній поліції Молдови, пише "Європейська правда".

Уламки невідомого дрона було виявлено близько 20:25 після отримання повідомлення від місцевих жителів.

Прикордонники негайно оточили територію. Наразі вживаються необхідні заходи для з’ясування всіх обставин інциденту.

Зазначається, що Прикордонна поліція Молдови у співпраці з іншими компетентними органами постійно відстежує ситуацію та підтримує зв’язок із відповідними органами влади України.

Правоохоронці закликали громадян не наближатися та не торкатися можливих уламків літальних апаратів, боєприпасів або інших невідомих предметів, а в разі виявлення таких об’єктів радять відійти від місця події та негайно звернутися за номером 112.

Варто зауважити, що того ж дня на тлі російських атак на Україну невідомий безпілотник незаконно вторгся в повітряний простір Молдови. Зазначається, що об’єкт увійшов у національний повітряний простір о 11:16 ранку, наближаючись із боку селища Степанівки, Одеської області, Україна, та перетнув державний кордон у напрямку Новокотовська, що на території невизнаного Придністров’я.

О 11:18 об’єкт покинув повітряний простір країни, перетнувши кордон до Лиманського, що в Одеській області.

Також писали, що вночі 26 вересня невідома ціль порушила повітряний простір Румунії, у повітря було піднято винищувачі союзників.

18 вересня поблизу Кишинева поліція знайшла уламки дрона.