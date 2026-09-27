Президент Сербії подасть у відставку ввечері

Президент Сербії Александар Вучич оголосив, що у неділю ввечері піде у відставку зі своєї посади.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє PTC.

Вучич заявив журналістам у Нью-Йорку, що, найімовірніше, подасть заяву про відставку близько 20:00 (21:00 за київським часом). Він зазначив, що пояснить своє рішення пізніше.

Напередодні ввечері Вучич заявив в Instagram, що для нього найбільша честь бути президентом Сербії. "Я щодня намагався робити все можливе, виправдовувати надану мені довіру та вірно та віддано служити своїй країні. Хай живе Сербія!" – заявив Вучич.

9 вересня Вучич за пропозицією уряду Сербії розпустив парламент та призначив парламентські вибори на 25 жовтня.

Головна рада Сербської прогресивної партії висунула Вучича лідером виборчого списку "Об’єднана Сербія" та кандидатом на посаду прем’єр-міністра.

Дострокові парламентські вибори дають Вучичу можливість переформатувати владу до завершення його президентського терміну та зберегти політичний вплив уже на посаді прем’єр-міністра. Читайте деталі у статті: "Вічний Вучич" йде з посади. Навіщо президент Сербії планує дострокові вибори.