Британія розслідує можливу підготовку теракту біля авіабази, яку використовували США

Контртерористична поліція Британії очолила розслідування у справі про затримання поблизу авіабази Фейрфорд, яку американські військові використовували для ударів по іранських об'єктах.

Про це повідомляє Sky News, пише "Європейська правда".

Поліція з боротьби з тероризмом очолила розслідування, в рамках якого було затримано щонайменше 5 чоловіків за підозрою у злочинах, пов’язаних із вибуховими речовинами, поблизу авівбази Фейрфорд. Поліція уточнила, що п’ятьох чоловіків було затримано за підозрою у підготовці терористичного акту. Вони перебувають під вартою, їх допитують слідчі.

Як повідомили правоохоронці, поліцейська операція не була проведена на підставі розвідувальної інформації. Це означає, що слідчі заздалегідь не знали про можливу підготовку злочину.

Прем'єр-міністр Енді Бернем "постійно отримує оновлену інформацію" щодо інциденту, повідомив речник уряду Великої Британії.

Поліція заявила, що "вважає цей інцидент вирішеним", хоча кордон безпеки залишається на місці, а спеціалізовані групи з розмінування проводять обшук автомобілів поблизу.

Варто зазначити, що американські війська використовували авіабазу Фейрфорд для завдання ударів по іранських ракетних об'єктах.

Про інцидент 27 вересня стало відомо після того, як агенція Reuters поінформувала про посилення заходів безпеки на авіабазі Фейрфорд у Глостерширі.

Згодом поліція повідомила, що кількох осіб взяли під варту за підозрою у скоєнні злочинів відповідно до Закону про вибухові речовини у зв’язку з інцидентом поблизу авіабази Фейрфорд у графстві Глостершир.

У липні Велика Британія заявила, що її збройні сили готові захищати країну від будь-якого нападу після того, як Корпус вартових Ісламської революції виступив з попередженням не дозволяти американським бомбардувальникам злітати з Фейрфорда.