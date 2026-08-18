У Британії повідомили про удар по судну в Ормузькій протоці

Центр морських торговельних операцій Великої Британії (UKMTO) заявив, що судно зазнало ураження "невідомим снарядом" під час виходу з Ормузької протоки.

Про це йдеться у заяві UKMTO, передає "Європейська правда".

Як зазначили в UKMTO, удар спричинив пошкодження машинного відділення та призвів до травмування одного члена екіпажу.

Решті членів екіпажу надає допомогу берегова охорона Оману. Наразі про вплив атаки на навколишнє середовище не повідомлялося.

"Суднам рекомендується дотримуватися обережності під час проходження протоки та повідомляти UKMTO про будь-яку підозрілу діяльність", – додали у заяві.

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп у середу, 12 серпня, заявив, що Сполучені Штати повністю контролюють Ормузьку протоку. А перед тим він оголосив, що військові США нібито очистили від мін Ормузьку протоку і контролюють її "на 100%".

Після цього в іранському центральному військовому командуванні заперечили заяви американського президента.