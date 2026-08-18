В Великобритании сообщили об ударе по судну в Ормузском проливе

Центр морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявил, что судно было поражено "неизвестным снарядом" при выходе из Ормузского пролива.

Об этом говорится в заявлении UKMTO, передает "Европейская правда".

Как отметили в UKMTO, удар повредил машинное отделение и привел к травмированию одного члена экипажа.

Остальным членам экипажа оказывает помощь береговая охрана Омана. Пока о воздействии атаки на окружающую среду не сообщалось.

"Судам рекомендуется соблюдать осторожность при прохождении пролива и сообщать UKMTO о любой подозрительной деятельности", – добавили в заявлении.

Напомним, американский президент Дональд Трамп в среду, 12 августа, заявил, что Соединённые Штаты полностью контролируют Ормузский пролив. А перед этим он объявил, что военные США якобы очистили Ормузский пролив от мин и контролируют его "на 100%".

После этого в иранском центральном военном командовании опровергли заявления американского президента.