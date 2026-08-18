У Нідерландах діти знайшли гранату часів Другої світової

У Нідерландах у місті Вюгт діти знайшли ручну гранату часів Другої світової війни.

Про це пише NOS, передає "Європейська правда".

Як зазначається, після того, діти, які були у групі продовженого дня у дитячому центрі, знайшли ручну гранату – вони сповістили персонал про це. Персонал центру викликав поліцію.

Трав'янисту ділянку поруч із центром позашкільної освіти відгородили до тих пір, поки гранату не вилучили.

Після цього Служба знешкодження вибухонебезпечних предметів (EOD) Міністерства оборони вилучила гранату та вивезла її на пустир. Там вибуховий пристрій було знешкоджено.

Фото: NOS

Писали, що у німецькому Детлінгену, що у Нижній Саксонії, діти під час гри на території кемпінгу знайшли гранату часів Другої світової війни.

А в травні на півночі Австрії діти зазнали поранень після того, як під їхнім багаттям вибухнув "артефакт часів війни".