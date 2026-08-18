В Нидерландах дети нашли гранату времён Второй мировой войны

В Нидерландах, в городе Вюгт, дети нашли ручную гранату времён Второй мировой войны.

Об этом пишет NOS, передает "Европейская правда".

Как отмечается, после того, как дети, находившиеся в группе продленного дня в детском центре, нашли ручную гранату, они сообщили об этом персоналу. Персонал центра вызвал полицию.

Травянистый участок рядом с центром внешкольного образования оградили до тех пор, пока гранату не изъяли.

После этого Служба обезвреживания взрывоопасных предметов (EOD) Министерства обороны изъяла гранату и вывезла её на пустырь. Там взрывное устройство было обезврежено.

Фото: NOS

Сообщалось, что в немецком Детлингене, расположенном в Нижней Саксонии, дети во время игры на территории кемпинга нашли гранату времён Второй мировой войны.

А в мае на севере Австрии дети получили ранения после того, как под их костром взорвался "артефакт военных времён".