У Франції прокуратура почала розслідування втручання РФ у вибори

Відділ захисту основних свобод Паризької прокуратури "за власною ініціативою" взявся за розслідування підозр у втручанні Росії, спрямованому проти кандидатів у президенти Едуара Філіпа та Габріеля Атталя, а також ймовірного кандидата у президенти Рафаеля Глюксмана.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BFMTV.

Цього літа серія операцій з дестабілізації, які приписують проросійським мережам, була спрямована проти трьох офіційно оголошених або потенційних кандидатів у президенти. Едуарда Філіпа оббріхували щодо його здоров’я, Рафаеля Глюксмана – через його партнерку Лею Саламе, а Габріеля Атталя, зокрема, зображували як людину, яка, ймовірно, страждає на хворобу Паркінсона.

Хоча, за даними джерела в органах безпеки, ці операції залишалися здебільшого непомітними, вони стали першими, спрямованими безпосередньо проти кандидатів у президенти з початку їхніх передвиборчих кампаній.

"Відділ AC2, що займається захистом основних свобод, виступив з ініціативою провести розслідування щодо трьох згаданих осіб ще до отримання скарг, поданих до прокуратури", – заявили в прокуратурі.

Габріель Атталь, кандидат на президентських виборах 2027 року, голова партії Renaissance ("Відродження") і колишній прем’єр-міністр, 7 серпня подав скаргу щодо "іноземного втручання" "з боку російських мереж", пояснили його адвокати Саша Гозлан і Лукас Вейл.

Зі свого боку Рафаель Глюксман 12 серпня оголосив, що подав скаргу. "Надзвичайно важливо сказати цю просту річ: ми не можемо дозволити Росії Владіміра Путіна маніпулювати виборами 2027 року, які є для французького народу питанням існування", – заявив політик під час візиту до департаменту Од.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро попередив раніше, що Париж "не терпітиме жодних спроб іноземного втручання".

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню очікує, що різні політсили співпрацюватимуть з урядом задля протидії іноземному втручанню у президентську кампанію.

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