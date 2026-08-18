Во Франции прокуратура начала расследование вмешательства РФ в выборы

Отдел защиты основных свобод Парижской прокуратуры "по собственной инициативе" приступил к расследованию подозрений во вмешательстве России, направленном против кандидатов в президенты Эдуара Филиппа и Габриэля Атталя, а также вероятного кандидата в президенты Рафаэля Глюксмана.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BFMTV.

Этим летом серия операций по дестабилизации, которые приписывают пророссийским сетям, была направлена против трёх официально объявленных или потенциальных кандидатов в президенты. Эдуарда Филиппа оклеветали в отношении его здоровья, Рафаэля Глюксмана – из-за его партнерши Лей Саламе, а Габриэля Атталя, в частности, изображали как человека, который, вероятно, страдает болезнью Паркинсона.

Хотя, по данным источника в органах безопасности, эти операции оставались в основном незаметными, они стали первыми, направленными непосредственно против кандидатов в президенты с начала их предвыборных кампаний.

"Отдел AC2, занимающийся защитой основных свобод, выступил с инициативой провести расследование в отношении трёх упомянутых лиц ещё до получения жалоб, поданных в прокуратуру", – заявили в прокуратуре.

Габриэль Атталь, кандидат на президентских выборах 2027 года, председатель партии Renaissance ("Возрождение") и бывший премьер-министр, 7 августа подал жалобу в связи с "иностранным вмешательством" "со стороны российских сетей", пояснили его адвокаты Саша Гозлан и Лукас Вейл.

Со своей стороны Рафаэль Глюксман 12 августа объявил, что подал жалобу. "Чрезвычайно важно сказать эту простую вещь: мы не можем позволить России Владимира Путина манипулировать выборами 2027 года, которые являются для французского народа вопросом существования", – заявил политик во время визита в департамент Од.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро ранее предупредил, что Париж "не будет терпеть никаких попыток иностранного вмешательства".

Как сообщалось, премьер-министр Франции Себастьен Лекорню ожидает, что различные политические силы будут сотрудничать с правительством в целях противодействия иностранному вмешательству в президентскую кампанию.

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