Сибіга закликав повернутись до активного обговорення використання росактивів

Очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що зараз настав час активно повернутися до обговорення теми заморожених активів і того, як можна їх використати Україні.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна", він сказав на пресконференції з бельгійським колегою Максимом Прево в Києві у вівторок.

"Ми вважаємо, що зараз настав час активно повернути тему заморожених активів, для обговорення чітких юридичних механізмів, як можна їх використати Україні", – заявив очільник відомства.

Сибіга назвав це справедливим, адже, за оцінками Світового банку, станом на сьогодні шкода, завдана Росією українській інфраструктурі, становить понад 600 мільярдів доларів.

"Це складно одній державі подолати, і тим більше ця війна не про Україну. Україна зараз тримає край, захищає свободу всієї Європи і платить при цьому найвищу ціну: віддає життя своїх воїнів", – наголосив він.

Сибіга зазначив, що Україні необхідно для макрофінансової стабільності мати таку підтримку.

Водночас він висловив подяку бельгійській стороні, яка є одним з лідерів цієї підтримки.

"І, власне, заморожені активи – це є один з тих фундаментальних треків, який може суттєво нас посилити – за рахунок прямого використання російських коштів. Тому ми, як Україна, будемо це активно обговорювати в європейських столицях і не лише європейських столицях. І дуже сподіваємося вийти на чіткі конкретні рішення", – підкреслив Сибіга.

Він окремо наголосив, що "це має бути колективне рішення і колективна відповідальність".

Як відомо, саме Бельгія стала на заваді використання заморожених російських активів на користь України.

Нагадаємо, головна дипломатка ЄС Кая Каллас у лютому допустила повернення до початкової ідеї позики Україні на 90 млрд євро – з використанням заморожених російських активів, у зв’язку з угорським вето на обране рішення. Однак після виборів в Угорщині вето все ж було зняте.

Президент України Володимир Зеленський у січні у Давосі висловив жаль з приводу того, що острах перед помстою Росії не дозволив втілити у життя початковий план Єврокомісії з "репараційною позикою" Україні з використанням росактивів.