Сибига призвал вернуться к активному обсуждению вопроса об использовании российских активов

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что сейчас настало время активно вернуться к обсуждению темы замороженных активов и того, как их можно использовать в интересах Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина", он сказал на пресс-конференции с бельгийским коллегой Максимом Прево в Киеве во вторник.

"Мы считаем, что сейчас настало время активно вернуться к теме замороженных активов, чтобы обсудить четкие юридические механизмы их использования в интересах Украины", – заявил глава ведомства.

Сибига назвал это справедливым ведь по оценкам Всемирного банка на сегодняшний день ущерб, нанесенный Россией украинской инфраструктуре, составляет более 600 миллиардов долларов.

"Одному государству сложно справиться с этим, тем более что эта война не об Украине. Украина сейчас держит оборону, защищает свободу всей Европы и при этом платит самую высокую цену: отдает жизни своих воинов", – подчеркнул он.

Сибига отметил, что для обеспечения макрофинансовой стабильности Украине необходима такая поддержка.

В то же время он выразил благодарность бельгийской стороне, которая является одним из лидеров такой поддержки.

"И, собственно, замороженные активы – это один из тех фундаментальных направлений, который может существенно укрепить нас – за счет прямого использования российских средств. Поэтому мы, как Украина, будем активно обсуждать это в европейских столицах и не только в европейских столицах. И очень надеемся прийти к четким конкретным решениям", – подчеркнул Сибига.

Он отдельно отметил, что "это должно быть коллективное решение и коллективная ответственность".

Как известно, именно Бельгия помешала использованию замороженных российских активов в пользу Украины.

Напомним, главный дипломат ЕС Кая Каллас в феврале допустила возвращение к первоначальной идее предоставления Украине займа на 90 млрд евро – с использованием замороженных российских активов, в связи с венгерским вето на принятое решение. Однако после выборов в Венгрии вето все же было снято.

Президент Украины Владимир Зеленский в январе в Давосе выразил сожаление по поводу того, что страх перед местью России не позволил воплотить в жизнь первоначальный план Еврокомиссии по "репарационному кредиту" Украине с использованием российских активов.