Каллас не виключає повернення до "плану А" з використанням росактивів для позики Україні

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас допустила повернення до початкової ідеї позики Україні на 90 млрд євро – з використанням заморожених російських активів, у зв’язку з угорським вето на обране рішення.

Як повідомляє кореспондентка "Європейської правди", про це вона заявила журналістам після засідання Ради ЄС у закордонних справах у Брюсселі.

Каллас припустила, що ЄС, можливо, повернеться до ідеї залучення заморожених російських активів для позики Україні на 90 млрд євро у зв’язку з тим, що Угорщина заблокувала фінальне погодження обраного рішення.

"У нас був "план А" з використанням заморожених російських активів – тобто, якщо у нас зараз план "Б", то нам варто працювати з цим. Але цей план на 90 млрд був погоджений на Єврораді. Зараз ми працюємо над тим, щоб країни-члени поважали цю досягнуту домовленість на рівні лідерів. Але якщо це не спрацює – ми завжди можемо повернутися до використання заморожених активів", – сказала Кая Каллас.

Вона додала, що у будь-якому разі потрібно буде діяти швидко, тому що Україна дуже потребує фінансової допомоги.

Початковий план з використанням росактивів, як відомо, провалився через категоричний спротив Бельгії, яка побоювалась юридичних наслідків такого рішення ЄС.

Єврокомісар Валдіс Домбровскіс заявив, що Рада ЄС 24 лютого затвердить два законодавчих акти ЄС щодо надання Україні кредиту у 90 млрд євро, які дозволять продовжити технічну роботу над кредитом навіть в умовах блокування Угорщиною третього законопроєкту, необхідного для завершення процесу.

Угорщина заявила, що блокуватиме 90 млрд євро для України, поки Київ не поновить транзит російської нафти нафтопроводом "Дружба".

Також Рада ЄС у понеділок через спротив Угорщини не змогла затвердити 20-й пакет санкцій проти Росії.