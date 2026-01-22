Президент покритикував провал з початковим планом Європи щодо росактивів

Президент України Володимир Зеленський у Давосі висловив жаль з приводу того, що острах перед помстою Росії не дозволив втілити у життя початковий план Єврокомісії з "репараційною позикою" Україні з використанням росактивів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своїй промові на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

Зеленський дорікнув, що острах перед судовими позовами Росії не дав реалізувати план Єврокомісії щодо "репараційної позики" Україні з використанням заморожених у Європі російських активів.

"Виходить так, що Путін намагається вирішувати, що буде із замороженими російськими активами – а не ті, хто має інструменти, щоб покарати його за цю війну. Ми вдячні за те, що ЄС ухвалив рішення про безстрокове замороження російських активів… Але коли дійшло до використання цих коштів, щоб допомогти нам захищатися від російської агресії – рішення виявилось заблокованим. Путін, на жаль, зумів зупинити Європу", – заявив президент України.

Також він висловив жаль щодо надто повільного прогресу з притягненням до відповідальності Росії і Путіна за розв’язану війну.

Крім того, Зеленський дорікнув Європі, чому та не чинить з танкерами РФ, як президент США Дональд Трамп з венесуельськими.