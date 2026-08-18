Азербайджан викликав посла РФ через заяви прокремлівських пропагандистів

До Міністерства закордонних справ Азербайджану був викликаний посол РФ Михаїл Євдокимов у зв’язку із "провокаційними, образливими заявами та погрозами на адресу Азербайджану, азербайджанського народу та керівництва країни".

Про це йдеться у заяві азербайджанського МЗС, повідомляє "Європейська правда".

Під час зустрічі російському послу було доведено до відома "серйозну стурбованість та рішучий протест азербайджанської сторони" у зв’язку з тими заявами, що останнім часом лунали у медійному та інформаційному просторі Росії.

Зокрема, увагу було зосереджено "на висловлюваннях на адресу Азербайджану, народу та керівництва Азербайджану", що пролунали 13 серпня 2026 року в передачі, яка вийшла в ефір у рамках проєкту "Чистота понимания".

"Поряд із цим було відзначено абсурдні заяви, що пролунали 7 серпня в програмі радіостанції Sputnik щодо нібито включення керівництва Азербайджану до "списку терористів та екстремістів Росії", а також повторне поширення образливих матеріалів та провокаційних висловлювань на адресу керівництва Азербайджану – 9 серпня на платформі YouTube та 16 серпня на телеканалі "Спас", – йдеться у повідомленні.

Було підкреслено, що "обговорення можливостей втручання у внутрішньополітичні процеси азербайджанської держави, так само як і заклики до застосування фізичного насильства щодо азербайджанського народу та керівництва країни, є абсолютно неприпустимим".

Послу також повідомили, що, "незважаючи на неодноразові заклики азербайджанської сторони припинити подібну діяльність та обговорення цього питання на різних політичних рівнях, продовження аналогічної риторики у дедалі жорсткішій формі викликає серйозне занепокоєння".

У МЗС зазначили, що під час зустрічі "до відома російської сторони було знову доведено очікування щодо вжиття невідкладних та дієвих заходів для припинення провокаційної риторики, погроз та закликів до насильства щодо Азербайджану в інформаційному та медійному просторі Росії".

Варто зазначити, що відносини між РФ та Азербайджаном значно погіршились після авіакатастрофи літака Embraer авіакомпанії "Азербайджанські авіалінії", що прямував із Баку до Грозного. Унаслідок аварії, яка сталась взимку 2024 року, загинули 38 людей.

"Азербайджанські авіалінії" заявили, що їхній літак зазнав "зовнішнього фізичного і технічного втручання".

Лише через десять місяців господар Кремля Владімір Путін визнав, що причиною падіння літака AZAL стала робота російської протиповітряної оборони, і звинуватив у цьому Україну.

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