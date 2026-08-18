У Греції розслідують аварію вертольота, в якій загинули молодята з Британії

Грецькі правоохоронці розслідують обставини аварії вертольота, що сталася в понеділок на острові Сіфнос, в результаті якої загинули всі троє людей, що перебували на борту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Серед загиблих – британська пара, яка нещодавно одружилася і зафрахтувала вертоліт для поїздки на острів у рамках свого медового місяця, а також 55-річний грецький пілот.

Вертоліт моделі Bell 206 розбився на безлюдному схилі пагорба незабаром після зльоту з вертолітного майданчика острова в районі Толос. Жодного житлового будинку не було пошкоджено.

Попереднє розслідування проводить поліцейський відділок Сіфноса за підтримки двох офіцерів з підрозділу боротьби з організованою злочинністю Греції, які прибули на острів для надання спеціалізованої допомоги.

До них приєдналися начальник поліції Мілоса, а також група офіцерів із Сіроса, які координуватимуть розслідування.

За свідченнями людей, які перебували на місці події, вертоліт раптово почав обертатися в повітрі, після чого різко пішов у піке й розбився всього за 50 метрів від вертолітного майданчика острова.

В результаті аварії сталася пожежа, яка спопелила тіла пасажирів. Для їх ідентифікації влада доручила провести аналіз ДНК, а також очікується проведення розтину. Щодо іноземних громадян, процес ідентифікації відбуватиметься за посередництва посольства Великої Британії.

Пожежна служба провела попередній огляд на місці аварії, тоді як повне розслідування здійснює Національна організація з розслідування авіаційних та залізничних аварій (EODASAM).

У Греції на початку серпня внаслідок зіткнення двох пожежних вертольотів, які перебували на робочому вильоті для гасіння лісових пожеж, загинули двоє членів екіпажу.

Вранці у понеділок, 17 серпня, навчальний літак Cirrus SR-20 Повітряно-космічних сил Франції зазнав аварії в Салон-де-Прованс (французький департамент Буш-дю-Рон) під час навчального польоту.